Hits années 80 avec Mario Ramsamy La Ferté-Saint-Aubin
samedi 17 octobre 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
Hits années 80 avec Mario Ramsamy
la ferté saint aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Mario Ramsamy, chanteur iconique des années 80 et figure emblématique du groupe Émile et Images, propose avec ses musiciens un spectacle vibrant.
Mario Ramsamy, chanteur iconique des années 80 et figure emblématique du groupe Émile et Images, propose avec ses musiciens un spectacle vibrant qui fait revivre cette décennie inoubliable.
Ce concert est plus qu’un simple spectacle : c’est un voyage musical, une célébration du meilleur des années 80 pour toutes les générations.
20€ / Enfants moins de 10 ans : 10€
Concert debout / emplacements PMR…. 20 .
la ferté saint aubin La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 81 34
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English :
Mario Ramsamy, an iconic singer from the 1980s and a leading figure in the band “Émile et Images,” presents a vibrant show with his musicians.
L’événement Hits années 80 avec Mario Ramsamy La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-05 par ADRT45
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