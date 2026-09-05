Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Hits années 80 avec Mario Ramsamy

la ferté saint aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Mario Ramsamy, chanteur iconique des années 80 et figure emblématique du groupe Émile et Images, propose avec ses musiciens un spectacle vibrant.

Mario Ramsamy, chanteur iconique des années 80 et figure emblématique du groupe Émile et Images, propose avec ses musiciens un spectacle vibrant qui fait revivre cette décennie inoubliable.

Ce concert est plus qu’un simple spectacle : c’est un voyage musical, une célébration du meilleur des années 80 pour toutes les générations.

20€ / Enfants moins de 10 ans : 10€

Concert debout / emplacements PMR…. 20 .

la ferté saint aubin La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 81 34

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English :

Mario Ramsamy, an iconic singer from the 1980s and a leading figure in the band “Émile et Images,” presents a vibrant show with his musicians.

L’événement Hits années 80 avec Mario Ramsamy La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-05 par ADRT45