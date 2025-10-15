HITSUJIBUNGAKU – ALHAMBRA Paris

HITSUJIBUNGAKU Début : 2025-10-15 à 20:00. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : HITSUJIBUNGAKUtsujibungaku est composé de Moeka Shiotsuka (chant, guitarea), Yurika Kasai (basse) et Hiroa Fukuda (batterie). Il s’agit d’un groupe de rock alternatif dont le son est imprégné de puissance et qui fait preuve d’une fragilité unique.Le groupe s’est fait connaître en septembre 2023 lorsque la chanson « more than words » a été diffusée en tant que thème de fin de l’anime télévisé « Jujutsu Kaisen : Shibuya Incident ». La chanson a récolté plus de 100 millions de streams dans le monde entier. Ce titre à succès fait également partie de leur troisième album studio sur une major, « 12 hugs (like butterflies) », sorti le 6 décembre 2023.En ce qui concerne le live, en mars 2024, la première tournée du groupe en Asie intitulée « Hitsujibungaku ASIA TOUR 2024 » s’est déroulée à guichets fermés. Le groupe est bien parti pour s’étendre à l’international, et particulièrement en Asie en ce moment !Le groupe a donné son plus grand concert à ce jour à la Yokohama Arena (capacité de 12 000 places) en avril 2024, dont les billets ont été vendus en trois minutes juste après la sortie de l’album.Ils ont également figuré dans la liste des « 10 artistes Neo-J-POP à suivre en 2024 » publiée sur le site officiel des Grammy Awards en mai.Leur dernier single « Burning » est le thème final de l’anime TV ?OSHI NO KO?Season 2.Retrouvez Hitsujibungaku le 15 octobre 2025 à l’Alhambra à Paris !

ALHAMBRA 21, RUE YVES TOUDIC 75010 Paris 75