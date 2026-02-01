Hiver de soie Créances
Hiver de soie Créances mardi 17 février 2026.
Hiver de soie
105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Atelier créatif pour tout public à partir de 5 ans.
Réalisation d’un paysage d’hiver en papiers de soie !
> pour tout public. .
105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
English : Hiver de soie
