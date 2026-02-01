Hiver de soie Créances

Hiver de soie Créances mardi 17 février 2026.

Hiver de soie

105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :
2026-02-17

Atelier créatif pour tout public à partir de 5 ans.
Réalisation d’un paysage d’hiver en papiers de soie !

> pour tout public.   .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

English : Hiver de soie

