Hiver de soie

105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Atelier créatif pour tout public à partir de 5 ans.

Réalisation d’un paysage d’hiver en papiers de soie !

> pour tout public. .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

English : Hiver de soie

L’événement Hiver de soie Créances a été mis à jour le 2026-01-28 par Côte Ouest Centre Manche