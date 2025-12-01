Hiver enchanté MPT du Polygone Valence
Hiver enchanté MPT du Polygone Valence mercredi 17 décembre 2025.
Hiver enchanté
MPT du Polygone 20 avenue de l’Yser Valence Drôme
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:30:00
2025-12-17
Venez en famille ou entre amis partager un évènement magique, festif et plein de surprises.
MPT du Polygone 20 avenue de l’Yser Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 15 37 mpt.polygone@mairie-valence.fr
English :
Come with family and friends for a magical, festive event full of surprises.
L’événement Hiver enchanté Valence a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme