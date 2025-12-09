Hiver froid, Cœurs chauds ! – Distribution de vêtements aux étudiants Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 09:00 – 17:30

Gratuit : oui Etudiant

Du 8 au 13 décembre 2025, toute la communauté universitaire se mobilise pour un moment de convivialité, de solidarité et de bien-être. Sur tous les campus, venez vous réchauffer, vous retrouver et souffler un peu avant les examens et les fêtes de fin d’année. Dans ce cadre, l’association Dernière Main organise, en collaboration avec le Pôle étudiant de Nantes, une distribution gratuite de vêtements destinés exclusivement aux étudiants. Dates et lieux des distribution de vêtements :Lundi 8 décembre 2025 :9h à 12h30 : Hall de l’INSPE, 23 rue Recteur Schmitt14h à 17h : STAPS, 25 bis boulevard Guy Mollet Mardi 9 décembre 2025 :9h-12h30 : IUT Joffre – salle polyvalente, 3 rue Maréchal Joffre14h-17h : Polytech, Chantrerie, rue Christian Pauc14h-17h : Hall BC Campus Lombarderie, 2 rue de la Houssinière Mercredi 10 décembre 2025 :9h-11h : Ecole Nationale Supérieure d’Architecure (Ensa), 6 quai François Mitterand9h-11h : Ecole des Beaux-arts de Nantes St-Nazaire, 2 allée Frida Kahlo14h-17h : Hall bâtiment Veil – Campus Santé, 1 rue Gaston Veil Jeudi 11 décembre 2025 :9h-14h : Bâtiment Tertre Campus Tertre, Chemin de la Censive du Tertre10h-13h : IUT La Fleuriaye, à Carquefou12h-15h : Centrale Nantes, 1 rue Noë Retrouvez également durant cette semaine, en plus des friperies gratuites : des petits-déjeuners partagés, de la médiation animale, des ateliers bien-être, un bingo international, des siestes électroniques, un atelier confiance en soi, un don de livres, des quiz-lab sur la solidarité, une marche causette et des jeux de fête foraine. Découvrez le programme complet sur univ-nantes.fr

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

