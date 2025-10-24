HIVER LA LEGENDE DU CROQUEMITAINE – LE SPOTLIGHT – LILLE Lille
dimanche 18 janvier 2026.
Début : 2026-01-18 à 15:30. Tarif : – euros.
Il fait un froid glacial, pourtant, Petit Jean ne résiste pas à l’envie d’aller jouer dans le jardin. mais il doit rester sur ses gardes, le méchant Croquemitaine rôde dans les parages et menace l’arrivée du Printemps… Durée 45 minutes – Dès 2.5 ans
LE SPOTLIGHT – LILLE 100, rue Léon Gambetta 59000 Lille 59