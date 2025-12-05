Hivernale des Pères Noël Course COSEC Bellerive-sur-Allier

Hivernale des Pères Noël Course

COSEC 13 rue Jean-Ferlot Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Chaque année, plus de 400 coureurs s’élancent dans les rues de Bellerive pour participer à la festive Corrida l’Hivernale des Pères Noël, organisée par le service des sports. Soyez de la fête et participez à la nouvelle édition, en famille ou entre amis.

English :

Every year, over 400 runners take to the streets of Bellerive to take part in the festive Corrida l?Hivernale des Pères Noël, organized by the Sports Department. Join in the festivities and take part in the latest edition, with family or friends.

German :

Jedes Jahr starten mehr als 400 Läufer in den Straßen von Bellerive, um an der festlichen Corrida l’Hivernale des Sères Noël teilzunehmen, die von der Sportabteilung organisiert wird. Seien Sie dabei und nehmen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden an der neuen Ausgabe teil.

Italiano :

Ogni anno, più di 400 corridori scendono in strada a Bellerive per partecipare alla festosa Corrida l’Hivernale des Pères Noël, organizzata dal Dipartimento dello Sport. Unitevi ai festeggiamenti e partecipate all’ultima edizione, con la vostra famiglia o i vostri amici.

Espanol :

Cada año, más de 400 corredores toman las calles de Bellerive para participar en la festiva Corrida l’Hivernale des Pères Noël, organizada por el Departamento de Deportes. Únase a la fiesta y participe en la última edición, en familia o entre amigos.

