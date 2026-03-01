Hivernales de gombervaux Vaucouleurs

Hivernales de gombervaux

CONFÉRENCE sur l’ART DÉCO dans la Meuse et en Lorraine.

Emmanuel Claisse, professeur à l’Université de Lorraine, enseignant à l’école d’architecture de Nancy et membre de la société philomathique de Verdun, vous fera (re)découvrir l’architecture, le design et la joaillerie de l’entre-deux-guerres de la région.Tout public

English :

CONFERENCE on ART DÉCO in Meuse and Lorraine.

Emmanuel Claisse, professor at the University of Lorraine, lecturer at the Nancy School of Architecture and member of the Verdun Philomathic Society, will (re)discover the region’s interwar architecture, design and jewelry.

