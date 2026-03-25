HK & Les Saltimbanques Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau
HK & Les Saltimbanques Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau samedi 13 juin 2026.
HK & Les Saltimbanques
Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
HK et ses amis nous reviennent avec un nouvel album pour continuer à chanter ensemble ! Comme des airs que l’on fredonne un soir d’automne, des refrains qui nous ressemblent, des idées qui nous rassemblent, des mélodies de violons et d’accordéon qui nous embarquent sans plus attendre, une poésie à la fois combative et tendre, des chants que l’on aime à reprendre, sur une musique toujours aussi entraînante…
Bar et restauration sur place parking.
BILLETTERIE https://www.helloasso.com/associations/asso-mammouth .
Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : HK & Les Saltimbanques
L’événement HK & Les Saltimbanques Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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