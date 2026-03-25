HK & Les Saltimbanques Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau

HK & Les Saltimbanques

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

HK et ses amis nous reviennent avec un nouvel album pour continuer à chanter ensemble ! Comme des airs que l’on fredonne un soir d’automne, des refrains qui nous ressemblent, des idées qui nous rassemblent, des mélodies de violons et d’accordéon qui nous embarquent sans plus attendre, une poésie à la fois combative et tendre, des chants que l’on aime à reprendre, sur une musique toujours aussi entraînante…

Bar et restauration sur place parking.

BILLETTERIE https://www.helloasso.com/associations/asso-mammouth .

Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : HK & Les Saltimbanques

L’événement HK & Les Saltimbanques Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)