HK Poète en cavale Châlette-sur-Loing
HK Poète en cavale Châlette-sur-Loing samedi 24 janvier 2026.
HK Poète en cavale
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
HK Poète en cavale
Spectacle de théâtre musical, écrit et interprété en vers et en chansons, Poète en cavale est une ode à l’irrévérence, à la liberté d’expression et au vivre-ensemble. 10 .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
HK Poet on the run
L’événement HK Poète en cavale Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-12-26 par OT MONTARGIS