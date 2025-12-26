HK Poète en cavale Châlette-sur-Loing

HK Poète en cavale

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2026-01-24 20:30:00

HK Poète en cavale

Spectacle de théâtre musical, écrit et interprété en vers et en chansons, Poète en cavale est une ode à l’irrévérence, à la liberté d’expression et au vivre-ensemble. 10 .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96

English :

HK Poet on the run

