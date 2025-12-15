Hmar Lil – Somnambule Collectif 12 Mantes-la-Jolie

Hmar Lil – Somnambule Vendredi 30 janvier 2026, 20h00 Collectif 12 Yvelines

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 6€ >> adhérent du Collectif 12/ intermittent.e.s / étudiant.e.s / chômeur.se.s/ retraité.e.s/- de 18 ans

Tarif groupe constitué : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T20:00:00+01:00 – 2026-01-30T21:00:00+01:00

Fin : 2026-01-30T20:00:00+01:00 – 2026-01-30T21:00:00+01:00

Le spectacle musical Hmar Lil (« somnambule » en arabe) est né du désir d’Asmaa Samlali de partager son parcours de jeune réfugiée en France. L’arrivée d’Asmaa en France en 2017 a coïncidé avec l’engouement pour l’application Pokémon Go dont le principe est de débusquer les Pokémon partout où ils sont. A la même période, beaucoup de réfugiés arrivés de Syrie, du Soudan, d’Afghanistan entre autres, cherchaient leur place. Le parallèle qu’Asmaa fait entre les deux évènements lui permet de créer un décalage avec sa propre histoire. L’espace conçu par la scènographe Shehrazad Dermé est une chambre de bonne trop petite pour être louée légalement, prolongé par les vidéos du vidéaste et réalisateur Samir Ramdani où apparait le double d’Asmaa, un Pikachu qui a la capacité de voyager dans l’espace et le temps et de revivre ses souvenirs. Zoé Kammarti compose et joue sur scène les musiques des chansons d’Asmaa en français, en amazigh et en arabe. Avec son logiciel de MAO, ses machines et son violon, elle est au service d’une histoire qui fait écho à sa collaboration avec Asmaa : deux mondes qui se rencontrent et tentent de s’apprivoiser pour raconter ensemble le parcours d’Asmaa, jeune réfugiée queer qui est ça et bien plus que ça. Entre ses allers-retours à la préfecture, ses problèmes de logement, les printemps arabes et son coup de foudre pour celle qui est « belle comme une révolution », Asmaa prépare un concours pour une école de théâtre et imagine des rituels pour soigner ses blessures. Ce spectacle s’adresse à un public très large, allant des amateurs de théâtre, d’autofictions, d’écritures nouvelles et poétiques, aux personnes friandes de musique live, performative, aux sonorités classiques et contemporaines.

Collectif 12 174 Boulevard du Maréchal Juin, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@collectif12.org »}]

Cie A Bout Portant – Karima El Kharraze exil Pokemon

Samir Ramdani