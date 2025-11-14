H@mlet, la fin d’une enfance Théâtre municipal Sens

H@mlet, la fin d’une enfance

Un Hamlet brut, intense, poétique et vibrant.

Hamm, 19 ans, a perdu son père il y a deux mois et sa mère a déjà retrouvé quelqu’un. Cette situation est insupportable.

Hamm ne veut plus sortir de sa chambre. Dans une mise en scène immersive, il transforme son lieu en théâtre. Avec sa guitare, ses lumières sculptées, ses figurines, ses marionnettes, son lit, son bureau et son punching-ball, il monte Hamlet. Il est Hamlet.

Son univers devient un royaume où fiction et réalité s’entrechoquent. Là où le théâtre est un moyen de résilience pour une jeunesse en manque de repères.

Mise en scène & adaptation Christophe Luthringer

Avec Victor Duez

Décors David Teysseyre

Lumières JC Garcia Sons Aldo Gilbert

Peintre Lucie

Vidéo Mathéo Vian

Voix Gwenda Guthwasser

Ophélie Julie Beauquesne

Horatio Grégoire Roqueplo .

