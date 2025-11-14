H@mlet, la fin d’une enfance Théâtre municipal Sens
Un Hamlet brut, intense, poétique et vibrant.
Hamm, 19 ans, a perdu son père il y a deux mois et sa mère a déjà retrouvé quelqu’un. Cette situation est insupportable.
Hamm ne veut plus sortir de sa chambre. Dans une mise en scène immersive, il transforme son lieu en théâtre. Avec sa guitare, ses lumières sculptées, ses figurines, ses marionnettes, son lit, son bureau et son punching-ball, il monte Hamlet. Il est Hamlet.
Son univers devient un royaume où fiction et réalité s’entrechoquent. Là où le théâtre est un moyen de résilience pour une jeunesse en manque de repères.
Mise en scène & adaptation Christophe Luthringer
Avec Victor Duez
Décors David Teysseyre
Lumières JC Garcia Sons Aldo Gilbert
Peintre Lucie
Vidéo Mathéo Vian
Voix Gwenda Guthwasser
Ophélie Julie Beauquesne
Horatio Grégoire Roqueplo .
