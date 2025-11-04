Ho99o9 + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-24 20:30 – 23:30

Gratuit : non

Comme une traduction de la violence américaine, la musique du gang de Los Angeles est viscérale, puissante, stridente et parfois effrayante. Un mélange de rap, de punk, d’eléctro, de hardcore et de metal fait par des afropunks aliénés qui dégagent une énergie cathartique, vécue comme une expérience unique sur scène.

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/ho99o9-1ere-partie-24022026-1930