Ho99o9 + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Ho99o9 + 1ère partie Mardi 24 février 2026, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T20:30:00+01:00 – 2026-02-24T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T20:30:00+01:00 – 2026-02-24T23:30:00+01:00

Comme une traduction de la violence américaine, la musique du gang de Los Angeles est viscérale, puissante, stridente et parfois effrayante. Un mélange de rap, de punk, d’eléctro, de hardcore et de metal fait par des afropunks aliénés qui dégagent une énergie cathartique, vécue comme une expérience unique sur scène.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/ho99o9-1ere-partie-24022026-1930 »}]

