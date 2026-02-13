HO99O9 en concert, L’Aéronef, Lille

HO99O9 en concert Dimanche 1 mars, 18h30 L’Aéronef Nord

8 € / 5 €

L’alchimie sonore de Ho99o9 entremêle les courants musicaux depuis 2017. Hip-hop, hardcore, punk futuriste, métal, indus’ et électro déroutante fusionnent pour dire l’état du monde et partager l’état d’esprit de ce duo.

Echappé de Tucson, N8NOFACE revient de loin. Sa musique synthpunk nostalgique des 80/90’s témoigne aujourd’hui d’une facette sensible de ce grand fan d’amour!

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Hip hop, punk, électro : les sons hybrides d’Ho99o9 et N8NOFACE au Club de L’Aéronef !

