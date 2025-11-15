Hockey D2 Brest vs Evry-Viry 2 Rue de Savoie Brest
Hockey D2 Brest vs Evry-Viry 2 Rue de Savoie Brest samedi 15 novembre 2025.
Hockey D2 Brest vs Evry-Viry 2
Rue de Savoie Rïnkla Stadium Patinoire Brest Finistère
Tarif : – –
Date : samedi 15 novembre 2025
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Une soirée glaciale qui promet !
Venez vibrer au rythme des lames qui glissent et des crosses qui claquent ! Les Albatros de Brest accueillent Evry-Viry 2.
Venez soutenir vos Albatros dans leur quête de victoire ! Que vous soyez un passionné de hockey ou simplement curieux de découvrir ce sport spectaculaire
Un match de hockey, c’est du spectacle, de l’intensité et des émotions garanties ! Amenez famille et amis pour une soirée sportive inoubliable sur la glace brestoise.
Informations pratiques
Réservation fortement recommandée.
Tout public. .
Rue de Savoie Rïnkla Stadium Patinoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 7 89 50 55 43
L’événement Hockey D2 Brest vs Evry-Viry 2 Brest a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole