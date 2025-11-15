Hockey D2 Brest vs Evry-Viry 2 Rue de Savoie Brest

Hockey D2 Brest vs Evry-Viry 2

Rue de Savoie Rïnkla Stadium Patinoire Brest Finistère

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Une soirée glaciale qui promet !

Venez vibrer au rythme des lames qui glissent et des crosses qui claquent ! Les Albatros de Brest accueillent Evry-Viry 2.

Venez soutenir vos Albatros dans leur quête de victoire ! Que vous soyez un passionné de hockey ou simplement curieux de découvrir ce sport spectaculaire

Un match de hockey, c’est du spectacle, de l’intensité et des émotions garanties ! Amenez famille et amis pour une soirée sportive inoubliable sur la glace brestoise.

Informations pratiques

Réservation fortement recommandée.

Tout public. .

+33 7 89 50 55 43

