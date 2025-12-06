Hockey D2 Brest vs Paris Rue de Savoie Brest

Hockey D2 Brest vs Paris

Rue de Savoie Rïnkla Stadium Patinoire Brest Finistère

Dans le cadre du championnat D2, Les Albatros reçoivent les parisiens ! D’un côté, les Français Volants, une institution du hockey français basée à Paris Bercy, avec près d’un siècle d’histoire. De l’autre, les Albatros de Brest, déterminés à s’imposer à domicile devant leur public. Un duel qui mêlera technique, intensité et passion !

Réservation fortement recommandée.

Tout public. .

