Hockey Elite du HC74 U18 & U20 Patinoire de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains

Hockey Elite du HC74 U18 & U20

Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Début : 2026-02-18 18:40:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18 2026-02-21 2026-03-07

Venez vibrer au rythme du hockey sur glace !

Les équipes Élite du HC74 U18 & U20 vous donnent rendez-vous pour des matchs de championnat intenses, où vitesse, engagement et passion sont au cœur du jeu.

Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 00 24 info@hockey-saintgervais.fr

English :

Come and feel the thrill of ice hockey!

The HC74 U18 & U20 Elite teams invite you to watch intense championship games, where speed, commitment, and passion are at the heart of the game.

