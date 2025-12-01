Hockey match de gala Chamonix Vs Mont-Blanc Hockey Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2025-12-27 18:30:00
fin : 2025-12-27 22:30:00
2025-12-27
Match de Gala Chamonix vs Mont Blanc.
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 30 48 boutique@chamonixhockeyclub.com
English : Ice hockey game Chamonix Vs Mont-Blanc Hockey
Gala match Chamonix vs Mont Blanc.
German :
Gala-Match Chamonix vs. Mont Blanc.
Italiano :
Incontro di gala Chamonix vs Monte Bianco.
Espanol :
Partido de gala Chamonix contra Mont Blanc.
