Hockey match de gala Chamonix Vs Mont-Blanc Hockey Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Hockey match de gala Chamonix Vs Mont-Blanc Hockey

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-12-27 18:30:00

fin : 2025-12-27 22:30:00

2025-12-27

Match de Gala Chamonix vs Mont Blanc.

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 30 48 boutique@chamonixhockeyclub.com

English : Ice hockey game Chamonix Vs Mont-Blanc Hockey

Gala match Chamonix vs Mont Blanc.

German :

Gala-Match Chamonix vs. Mont Blanc.

Italiano :

Incontro di gala Chamonix vs Monte Bianco.

Espanol :

Partido de gala Chamonix contra Mont Blanc.

