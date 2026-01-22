Hockey sur glace Anglet Hormadi Amiens Patinoire de La Barre Anglet
Hockey sur glace Anglet Hormadi Amiens Patinoire de La Barre Anglet jeudi 19 février 2026.
Hockey sur glace Anglet Hormadi Amiens
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
L’Hormadi affronte Amiens dans le cadre de la 39ème journée de Synerglace Ligue Magnus, championnat de France élite de hockey sur glace.
Le championnat de France de hockey sur glace, qui porte le nom de Synerglace Ligue Magnus , est le plus haut niveau français de hockey sur glace. Il est composé des 12 meilleures équipes françaises. .
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hockey sur glace Anglet Hormadi Amiens
L’événement Hockey sur glace Anglet Hormadi Amiens Anglet a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Anglet