Hockey sur glace Anglet Hormadi Cergy-Pontoise Patinoire de La Barre Anglet

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

L’Anglet Hormadi Pays Basque affronte les Jokers de Cergy-Pontoise à l’occasion de la quatrième journée de la poule de maintien du championnat de France élite de hockey sur glace, la Synerglace Ligue Magnus.

La Synerglace Ligue Magnus représente le plus haut niveau du hockey sur glace français et réunit les douze meilleures équipes de l’Hexagone. .

