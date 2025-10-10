Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix Patinoire de La Barre Anglet

Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix Patinoire de La Barre Anglet vendredi 10 octobre 2025.

Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

L’Hormadi affronte Chamonix dans le cadre de la 8ème journée de Synerglace Ligue Magnus, championnat de France élite de hockey sur glace.

Le championnat de France de hockey sur glace, qui porte le nom de Synerglace Ligue Magnus , est le plus haut niveau français de hockey sur glace. Il est composé des 12 meilleures équipes françaises. .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 37

English : Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix

German : Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix

Italiano :

Espanol : Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix

L’événement Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix Anglet a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Anglet