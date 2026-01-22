Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix Patinoire de La Barre Anglet

Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

L’Hormadi affronte Chamonix dans le cadre de la 43ème journée de Synerglace Ligue Magnus, championnat de France élite de hockey sur glace.

Le championnat de France de hockey sur glace, qui porte le nom de Synerglace Ligue Magnus , est le plus haut niveau français de hockey sur glace. Il est composé des 12 meilleures équipes françaises. .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix

L’événement Hockey sur glace Anglet Hormadi Chamonix Anglet a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Anglet