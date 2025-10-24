Hockey sur glace Anglet Hormadi Gap Patinoire de La Barre Anglet

Hockey sur glace Anglet Hormadi Gap

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

L’Hormadi affronte Gap dans le cadre de la 30ème journée de Synerglace Ligue Magnus, championnat de France élite de hockey sur glace.

Le championnat de France de hockey sur glace, qui porte le nom de Synerglace Ligue Magnus , est le plus haut niveau français de hockey sur glace. Il est composé des 12 meilleures équipes françaises. .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 37

English : Hockey sur glace Anglet Hormadi Gap

L’événement Hockey sur glace Anglet Hormadi Gap Anglet a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Anglet