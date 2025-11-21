Hockey sur glace Anglet Hormadi Grenoble Patinoire de La Barre Anglet

Hockey sur glace Anglet Hormadi Grenoble

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

L’Hormadi affronte Grenoble dans le cadre de la 18ème journée de Synerglace Ligue Magnus, championnat de France élite de hockey sur glace.

Le championnat de France de hockey sur glace, qui porte le nom de Synerglace Ligue Magnus , est le plus haut niveau français de hockey sur glace. Il est composé des 12 meilleures équipes françaises. .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 37

English : Hockey sur glace Anglet Hormadi Grenoble

German : Hockey sur glace Anglet Hormadi Grenoble

Italiano :

Espanol : Hockey sur glace Anglet Hormadi Grenoble

L’événement Hockey sur glace Anglet Hormadi Grenoble Anglet a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Anglet