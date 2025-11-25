Hockey sur glace Anglet Hormadi Rouen Patinoire de La Barre Anglet

Hockey sur glace Anglet Hormadi Rouen

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

L’Hormadi affronte Rouen dans le cadre du 1/8ème de finale de la Coupe de France de hockey sur glace. .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 37

English : Hockey sur glace Anglet Hormadi Rouen

German : Hockey sur glace Anglet Hormadi Rouen

Italiano :

Espanol : Hockey sur glace Anglet Hormadi Rouen

L’événement Hockey sur glace Anglet Hormadi Rouen Anglet a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Anglet