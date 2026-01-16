Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs Cholet Patinoire du Palais Megève

Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs Cholet

Patinoire du Palais 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les Yétis du Mont-Blanc sont prêts à relever un nouveau défi lors de ce championnat D1. Venez encourager votre équipe préférée sur la glace de la patinoire de Megève, les Yétis s’opposeront aux Dogs de Cholet.

Patinoire du Palais 247 route du Palais des Sports Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 89 54 14

English : Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs Cholet

The Mont-Blanc Yetis are ready for their next challenge in the D1 championship. Come and support your favourite team on the ice rink in Megève, the Yetis will play the Cholet Dogs.

