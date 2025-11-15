Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs HCMP Patinoire du Palais Megève

Patinoire du Palais 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Les yétis du Mont-Blanc sont prêts à relever un nouveau défi lors de ce championnat D1. Venez encourager votre équipe préférée sur la glace de la patinoire de Megève, les Yétis s’opposeront aux Bouquetins d’HCMP.

English : Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs HCMP

The Mont-Blanc Yetis are all set for a new challenge at this First Division championship. Come and cheer on your favourite team at Megève ice rink where the Yetis will play against HCMP.

German : Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs HCMP

Die Yétis du Mont-Blanc sind bereit für eine neue Herausforderung in dieser D1-Meisterschaft. Kommen Sie und feuern Sie Ihre Lieblingsmannschaft auf dem Eis der Eisbahn von Megève an. Die Yétis treten gegen die Steinböcke von HCMP an.

Italiano : Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs HCMP

Gli Yétis du Mont-Blanc sono pronti ad affrontare una nuova sfida durante il campionato D1. Venite a sostenere la vostra squadra preferita sul ghiaccio della pista di pattinaggio di Megève: gli Yétis affronteranno gli HCMP.

Espanol : Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs HCMP

Los Yetis del Mont Blanc están listos para afrontar un nuevo reto en este campeonato D1. Venga a animar a su equipo favorito en la pista de hielo de Megève, donde los Yetis se enfrentarán a los Bouquetins d’HCMP.

L’événement Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs HCMP Megève a été mis à jour le 2025-08-28 par Mairie de Megève