Hockey sur Glace Match Division 1: Mont-Blanc vs Meudon Le Palais Megève

Hockey sur Glace Match Division 1: Mont-Blanc vs Meudon

Le Palais 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Les yétis sont prêts à relever un nouveau défi lors de ce championnat D1. Venez encourager votre équipe préférée sur la glace de Megève, ils s’opposeront aux Comètes de Meudon.

.

Le Palais 247 route du Palais des Sports Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 89 54 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hockey sur Glace Match Division 1: Mont-Blanc vs Meudon

The Yétis du Mont-Blanc ice-hockey team are all set for a new challenge at the D1 championship. Come and cheer on your favourite team at the Megève ice rink, where the Yetis will play against Meudon.

L’événement Hockey sur Glace Match Division 1: Mont-Blanc vs Meudon Megève a été mis à jour le 2026-01-26 par Mairie de Megève