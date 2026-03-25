HODA STAR ACADEMY ET THE VOICE KIDS SALLE DES FÊTES Montréjeau

HODA STAR ACADEMY ET THE VOICE KIDS

SALLE DES FÊTES 116 Avenue de la Bigorre Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert de jeunes talent!

Hoda, Tim, April et Ilian partagent un concert pop porté par les révélations de Star Academy et The Voice Kids. Les jeunes musiciens des CHAM du collège Didier Daurat et de l’option musique du lycée Bagatelle complètent l’affiche. 12 .

SALLE DES FÊTES 116 Avenue de la Bigorre Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Young talent concert!

L’événement HODA STAR ACADEMY ET THE VOICE KIDS Montréjeau a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE