Hoerdt au coeur de Noël Haguenau

Dimanche 2025-11-30 13:00:00

2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Visite du musée de l’asperge Parcours pédagogique pour les enfants Quizz Vente de poteries et des ouvrages publiés par les Editions de l’asperge.

12 rue de la Wantzenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10 contact@musee-asperge.fr

English :

Visit the asparagus museum Educational trail for children Quizzes Sale of pottery and books published by Editions de l’asperge.

German :

Besuch des Spargelmuseums Pädagogischer Rundgang für Kinder Quiz Verkauf von Töpferwaren und der vom Spargelverlag herausgegebenen Werke.

Italiano :

Visita al Museo dell’Asparago Percorso didattico per bambini Quiz Vendita di ceramiche e libri pubblicati da Editions de l’asperge.

Espanol :

Visita al Museo del Espárrago Recorrido pedagógico para niños Concursos Venta de cerámica y libros publicados por Editions de l’asperge.

