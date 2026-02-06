HOF FESTIVAL Montpellier

HOF FESTIVAL

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le temps d’une nuit, l’espace VIP du Septeo Stadium se métamorphose en cathédrale électro. Le HOF Festival revient avec une deuxième édition qui frappe fort une programmation pointue, un système son d’exception et une ambiance immersive qui promet une expérience hors normes.

Le temps d'une nuit, l'espace VIP du Septeo Stadium se métamorphose en cathédrale électro. Le HOF Festival revient avec une deuxième édition qui frappe fort une programmation pointue, un système son d'exception et une ambiance immersive qui promet une expérience hors normes.

KiNK en live l’événement

Maître absolu de la performance hybride, le Bulgare KiNK ne livre jamais deux shows identiques. Entre improvisation sur synthétiseurs, énergie brute et précision redoutable, son live est une claque sensorielle pour tous les amateurs de musique électronique contemporaine.

Un line-up entre talents internationaux et figures locales

Autour de cette tête d’affiche, la soirée réunit des artistes qui font vibrer les scènes électro d’ici et d’ailleurs

SOM.1 (Djena) UK Garage et Breakbeat survitaminé

Charlotte Newman Techno et Hard Techno frontale, résidente des nuits montpelliéraines

TIBO KSRG Afro et Tech House groovy, ambiance organique assurée

Une expérience sonore et immersive

Système son d&b audiotechnik pour une qualité audio exceptionnelle, espace VIP avec packs tables pour vivre l’événement au plus près, streetfood et village d’artisans locaux pour rythmer la nuit entre deux sets.

Un festival qui a du sens

1 € par billet sera reversé à une association de lutte contre le cancer du sein. Un stand de sensibilisation sera présent sur place.

Samedi 28 mars Septeo Stadium, Montpellier (accès ligne 5)

20h → 04h

Billetterie à partir de 22 €

Une nuit électro intense, immersive et engagée à vivre sans modération. .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

For one night only, the VIP area of Septeo Stadium is transformed into an electro cathedral. The HOF Festival returns with a second edition that hits hard: a cutting-edge program, an exceptional sound system and an immersive atmosphere that promises an extraordinary experience.

