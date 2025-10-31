HOFESH SHECHTER THEATRE OF DREAMS Montpellier

HOFESH SHECHTER THEATRE OF DREAMS

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-16

Hofesh Shechter, codirecteur de l’Agora, Cité internationale de la Danse, a brillé dans le film En corps de Cédric Klapish et a créé cette année l’événement avec la création de Red Carpet pour le Ballet de l’Opéra de Paris.

On le retrouve désormais chez lui, à Montpellier, avec Theatre of Dreams, un spectacle qui déploie toute la puissance de sa danse. Les treize interprètes à la gestuelle intense embarquent le public entre rêve et réalité. La musique composée par le chorégraphe lui-même et les lumières de Tom Visser continuent à sculpter l’espace de cette pièce à l’énergie brute.

Sur réservation

16,17 et 18 décembre à 20h .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Hofesh Shechter, co-director of Agora, Cité internationale de la Danse, shone in Cédric Klapish?s film En corps, and this year created a sensation with Red Carpet for the Paris Opera Ballet.

German :

Hofesh Shechter, Co-Direktor der Agora, Cité internationale de la Danse, glänzte in Cédric Klapishs Film En corps und sorgte in diesem Jahr mit der Kreation von Red Carpet für das Ballett der Pariser Oper für Aufsehen.

Italiano :

Hofesh Shechter, co-direttore dell’Agora, Cité internationale de la Danse, ha brillato nel film En corps di Cédric Klapish e quest’anno ha fatto scalpore con il Red Carpet per il Balletto dell’Opera di Parigi.

Espanol :

Hofesh Shechter, codirector del Ágora, Cité internationale de la Danse, brilló en la película En corps, de Cédric Klapish, y este año causó sensación con la Alfombra Roja del Ballet de la Ópera de París.

