Hofman Family Blues experience en duo Slam Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Usant avec panache d’influences rapportées de chez Jimi Hendrix, Eric Clapton et autre Neil Young, mettant l’accent sur le coté Protest song et nous réjouissant avec des sonorités très fortement teintées de couleur vintage du plus bel effet. On se laissera entrainer du coté de la Côte Ouest, du Tennessee, de Chicago, de la Louisiane, du Kentucky et on saluera la très grande lucidité des arrangements. Ce sont des morceaux de bravoure dans lesquels l’auditeur aime à se perdre pour mieux se retrouver l’instant d’après, avec des guitares à 6 et à 12 cordes, des Slides à faire frémir les plus aguerris, quelques belles parties d’orgue Hammond, un harmonica discret mais présent quand il le faut, un travail tout particulier sur le vocal avec de petits relents qui ne sont pas sans rappeler Crosby, Stills, Nash& Young.

Si Hofmann Family Blues Experience n’a inventé ni le Blues ni l’Americana, au moins ces Bretons d’adoption ont-ils tout compris de l’art de parfaitement les mettre en valeur !

Du blues authentique pur jus !!! Avec des vrais morceaux de Rock’n’roll !!!

APERO SLAM

15h00-18h00 Atelier d’écriture

Les ateliers d’écriture sont animés par Gabrielle Marion. Selon le nombre de participants et leur familiarité avec l’écriture, ils peuvent porter sur l’aspect technique de l’écriture ou sur la pratique de l’oralité, ou encore mobiliser des contraintes avec lesquelles jouer pour se lancer dans l’écriture, tout cela autour d’un thème annoncé à l’avance.

Une participation de 5€ est demandée afin de permettre à l’association Ramages Slam de couvrir les frais de déplacement et d’hébergement des équipes sélectionnées lors des tournois.

Pour les adhérents à l’association, la participation demandée est de 3€.

19h00-21h30 Scène ouverte

Assister et/ou participer à la scène ouverte est libre et gratuit.La scène ouverte se déroule en deux temps, il est donc possible d’y participer plusieurs fois, seul.e, en duo ou plus ! Le texte lu ou déclamé doit être de votre propre composition.

Aucune limite d’âge ou de thématique, la seule limite est le respect dû à chacun.e.

Un verre est offert au premier passage.

L’inscription se fait sur place auprès de l’animatrice.

Slam, définition (source wikipédia)Né d’une idée du poète américain Marc Smith en 1986 a comme but de rendre les lectures de poèmes à la fois moins élitistes et moins ennuyeuses, le slam prévoit des règles minimales, laissant une grande liberté aux poètes à l’intérieur de ces règles de base. Cette pratique offre une tribune d’expression par laquelle les personnes sur scène déclament leur poésie dans la forme qu’elles désirent, chaque événement définissant la palette des formes autorisées.

Le slam est, selon John Naughton, écrivain, journaliste et universitaire britannique, un outil de démocratisation et un art de la performance poétique et un lien entre écriture et performance, encourageant les poètes à se focaliser sur ce qu’ils disent et comment ils le disent . .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

