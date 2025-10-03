HOHNEN FORD – POPUP! Paris

HOHNEN FORD – POPUP! Paris vendredi 3 octobre 2025.

Tarif : – euros.

CARAMBA CULTURE LIVE PRÉSENTE : : HOHNEN FORD Caramba Culture Live présente :Hohnen FordNée et élevée dans le nord de Londres, Hohnen Ford a grandi au sein de la scène jazz londonienne dynamique, s’intéressant à la musique jazz instrumentale du XXe siècle et étudiant plus tard le jazz à la Royal Academy of Music. Pendant ses études à la Royal Academy, Hohnen Ford a écrit et joué dans divers ensembles au Royaume-Uni, tout en développant en privé son propre son, inspiré par les compositions de Joni Mitchell, Bjork, David Longstreth, Stevie Wonder, Big Thief, Gillian Welch et les compositeurs du Great American Songbook. Tout en écrivant et en enregistrant son premier album, Hohnen Ford a cultivé un public en ligne dévoué grâce à des performances au piano, diffusées en direct depuis chez elle à des millions de personnes chaque semaine..

POPUP! 14 RUE ABEL 75012 Paris 75