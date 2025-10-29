Le semi qui fait vibrer Paris

En 2025, ce sont plus de 48 000 personnes qui se sont rassemblées sur le boulevard Saint Germain pour prendre la place de la Bastille, encouragés par des milliers de supporters présents le long du parcours. Cette fête populaire qui lance la saison de nombreux runners est une vraie référence dans le paysage sportif parisien et français.

Une distance pour tous

46% des participants découvraient la distance pour la première fois ! De plus en plus de champions osent s’élancer sur ce format, preuve qu’il est accessible au plus grand nombre. Et ce n’est pas tout, 51% des femmes inscrites participaient pour la première fois à un semi-marathon en cette année 2024 !

Un parcours unique

21,0975km de pure beauté sur le HOKA Semi de Paris, on laisse place à un décor de carte postale : le boulevard Saint Germain, les quais de Seine, la Bibliothèque Nationale de France, le château de Vincennes, l’Hôtel de Ville, la rue de Rivoli, et la place de la Bastille : tu vas en pendre plein la vue ! Alors, prêt à te lancer ?

L’Harmonie Mutuelle Semi de Paris est désormais complet en solo et en duo. Pour rejoindre l’aventure le 8 mars 2026, il est possible de récupérer un dossard associatif. Voici la marche à suivre.

L’Hoka Semi de Paris, c’est le semi de tous les défis ! Que tu souhaites te lancer pour la première fois sur la distance, t’amuser avec tes proches ou battre ton chrono, c’est la course qui lance ta saison running !

Le dimanche 08 mars 2026

de à

Tout public.

