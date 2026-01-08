Hola, ¿qué tal? Passage des cultures Aire-sur-l’Adour
Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Vous souhaitez reprendre contact avec la langue espagnole ?
Venez nous rejoindre un samedi par mois à la médiathèque d’Aire sur Adour pour une heure conversation en espagnol. Delphine vous donnera les clés pour renouer avec la langue de nos voisins, retrouver les automatismes, découvrir le vocabulaire…
Tout niveau • Tout public
Médiathèque d’Aire sur l’Adour
Sur inscription
05.58.51.34.04 mediatheque@cdcaire.org .
