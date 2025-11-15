Hold On Espace Beausoleil Pont-Péan

Hold On Espace Beausoleil Pont-Péan samedi 15 novembre 2025.

Hold On Espace Beausoleil Pont-Péan Samedi 15 novembre, 13h30, 14h15, 15h00, 15h45, 17h30, 18h15, 19h00, 19h45 Ille-et-Vilaine

Tarif unique 6€

Une expérience de réalité virtuelle qui vous transporte au cœur d’un spectacle aérien. Glissez-vous dans la peau de l’artiste et laissez-vous envahir par le trac, la joie, ou encore l’adrénaline.

Et si c’était vous l’artiste ?

Au-delà d’un film en réalité virtuelle, c’est un voyage sensoriel, inspiré d’une expérience de vie de Corinne Linder. Un moment où la chute semble inéluctable, et qui, lorsqu’elle survient, suspend à jamais la grâce de l’instant.

8 représentations de 13h30 à 19h45

Spectacle dans le cadre des nuits du cirque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T20:15:00.000+01:00

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28059-0.wb?REFID=kCwIAAAAAACZAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563