Hold-up Théâtre Le Zéphyr Châteaugiron

Hold-up Théâtre

Le Zéphyr 15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-30 15:00:00

fin : 2026-02-08

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Dans sa belle maison de campagne, Patrick s’apprête à passer un week-end en amoureux avec Monique, sa maîtresse.

Alors qu’il l’attend, son ami Emile débarque, accompagné de Vicky, une jeune starlette, puis arrivent sa femme et sa belle-mère. Comme si

cela ne suffisait pas, deux braqueurs font irruption après un hold-up pour échapper à la police…

Une comédie de Jean Stuart.

Réservations à partir du 9 janvier dans la galerie marchande de Hyper U les vendredis et les samedis de 10h à 19h. .

