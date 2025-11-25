Holden Cholet
Holden Cholet mardi 25 novembre 2025.
Holden
13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25 21:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Compagnie Le Café Vainqueur
Comment grandir, avec tout ce que cela comporte de vertigineux par fois, en essayant de construire son chemin le plus librement possible ?
Dans ce seule en scène, Lola qui aime se faire appeler Holden en référence au
personnage du roman L’Attrape-cœurs de Jérôme David Salinger qu’elle adore décide de fuguer. En attendant sa meilleure amie, avec qui elle a préparé sa fuite, elle se livre à nous. Elle nous raconte, du haut de ses 16 ans, comment elle reçoit le monde, coincée entre l’enfance et le monde des adultes. À travers ce récit se révéleront en filigrane sa vulnérabilité et ses peurs avec intensité et émotion.
Partir, avancer, changer… le voyage intime et poignant d’une adolescente à la dérive.
De 14 ans à 114 ans. .
13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Holden Cholet a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de tourisme du Choletais