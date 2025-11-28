Holden – Cie Le Café Vainqueur – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 – 21:40

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Théâtre / Seule-en-scène à vif Lola veut qu’on l’appelle Holden. Non pas qu’elle s’identifie à un garçon, mais elle aimerait être quelqu’un d’autre, elle aimerait être Holden, le fugueur désinvolte de L’Attrape-cœurs de J. D. Salinger. Lola veut qu’on l’appelle ainsi parce que ce héros lui donne l’audace de tracer son chemin. Mais elle a la trouille. La trouille de partir, de changer, d’avancer, bien qu’elle dise le contraire. Holden attend son amie Luce, avec laquelle elle partage la même incompréhension du monde et le sentiment d’être à part, ce qui les conduit à une sorte de pacte : s’enfuir. C’est ce soir qu’elles doivent fuguer ensemble. Luce viendra-t-elle ? Seule dans la nuit, coincée entre l’enfance et le monde des adultes, Holden attend et nous parle de ses peurs, de sa vulnérabilité et de la violence qui l’environne. Et certains souvenirs, vestiges de l’enfance, remontent comme pour la retenir… Un seule-en-scène émouvant et à vif, où Mégane Ferrat donne corps aux vertiges de l’adolescence. Auteur : Guillaume LavenantConception et mise en scène : Marilyn LerayInterprétation : Mégane Ferrat Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h10 Représentations les 27 et 28 novembre 2025 à 20h30

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

http://theatreonyx.fr/ https://www.theatreonyx.fr