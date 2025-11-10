Holden EVE scène universitaire Le Mans

Holden

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11 19:40:00

Date(s) :

2026-02-11

Comment grandir, avec tout ce que cela comporte parfois de vertigineux et d’inéluctable, tout en essayant de construire son chemin le plus librement possible.

Lola, 16 ans, aimerait être quelqu’un d’autre. Elle veut qu’on l’appelle Holden, comme personnage de L’attrape-cœurs de Salinger qu’elle adore. En attendant sa meilleure amie, avec qui elle a préparé sa fugue, elle se livre à nous et nous partage son incompréhension du monde.

Lola veut qu’on l’appelle Holden. Non pas qu’elle souhaite s’identifier à un garçon, mais elle aimerait être quelqu’un d’autre. Alors quitte à choisir, autant s’identifier à une figure qu’elle adore Holden, le personnage fascinant de L’Attrape-cœurs, le roman de J. D. Salinger.

Du haut de ses seize ans, Lola a décidé de fuguer. En attendant son amie avec qui elle a imaginé cette fuite, elle nous parle d’elle, submergée de sentiments confus et parfois incontrôlables. Elle a la trouille, bien qu’elle dise le contraire, la peur de partir, de grandir, de changer, …. Traversée par des sentiments contraires et incontrôlables, entre solitude et peurs, coincée entre l’enfance et le monde des adultes, elle nous laisse entrevoir sa vulnérabilité. Des souvenirs de son enfance remontent comme pour la retenir. Ils l’aideront à comprendre petit à petit la violence qui l’habite, l’encombre, mais qu’elle essaie tant bien que mal de contenir. C’est en cherchant à s’en libérer qu’elle pourra enfin tracer son propre chemin. Cette parole, en apparence anodine, dissimule en réalité un état intérieur vulnérable et fragile, une compréhension neuve du monde des adultes tel qu’on peut l’observer quand on est à ses portes.

[Cie Le Café Vainqueur]

texte Guillaume Lavenant

conception et mise en scène Marilyn Leray

avec Mégane Ferrat

– 1h10 min dès 15ans .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

How to grow up, with all the dizziness and inevitability that sometimes entails, while trying to build your own path as freely as possible

German :

Wie man erwachsen wird, mit all dem, was es manchmal an Schwindel und Unausweichlichkeit mit sich bringt, und dabei versucht, seinen Weg so frei wie möglich zu gestalten.

Italiano :

Come crescere, con tutti gli aspetti a volte vertiginosi e ineludibili che questo comporta, cercando allo stesso tempo di farsi strada il più liberamente possibile

Espanol :

Cómo crecer, con todos los aspectos a veces vertiginosos e ineludibles que ello conlleva, y al mismo tiempo intentar abrirse camino con la mayor libertad posible

