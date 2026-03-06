Holi, célébration indienne Magmaa Food Hall Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 19:00 –

Gratuit : oui Pas de réservation – venez tôt pour être sûr d’avoir une place. Tout public

En mars, place à la culture indienne et à l’arrivée du printemps ! ????????? Au programme :–> Street food indienne–> Démonstration et initiation à la danse Bollywood avec la compagnie Devananda–> Concert live par Taalkimia–> Stand maquillage–> Stand de HennéCouleurs, musique et joie de vivre seront au rendez-vous pour une immersion festive au cœur de l’Inde.Événement accessible aux enfants.

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200

