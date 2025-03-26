HOLIDAY ON ICE – HORIZONS – HOLIDAY ON ICE – HALLE TONY GARNIER Lyon

HOLIDAY ON ICE – HORIZONS – HOLIDAY ON ICE Début : 2026-02-28 à 14:00. Tarif : – euros.

HOLIDAY ON ICE – HORIZONS L’horizon est cette ligne fictive où se confondent la terre et le ciel. C’est le point ultime où porte le regard, la limite de notre champ de vision ? Qu’y a-t-il donc au-delà ? Que trouve-t-on quand on cherche à voir plus loin que l’horizon ? Au-delà des apparences ? C’est ce que vous invite à découvrir Holiday on Ice dans son prochain spectacle, HORIZONS qui sera en tournée en France en 2026, à partir du 6 février. Dans un incroyable décor de ville, entièrement mobile, une ville imaginaire qui semble pourtant si familière, HORIZONS vous plonge au cœur d’un univers urbain complètement fantasque. Vous y découvrirez ses lieux secrets, ses rites, ses pratiques et surtout ses formidables habitants, tous plus originaux les uns que les autres. Aux côtés de nos 40 artistes et patineurs, choisis parmi les meilleurs au monde, et avec, pour la première fois dans un spectacle d’Holiday on Ice, des spécialistes du Parkour, HORIZONS vous dévoile la ville comme vous l’avez toujours rêvée, frénétique, surprenante, moderne où le respect de l’autre est mis à l’honneur. HORIZONS, le prochain spectacle d’Holiday on Ice est une magnifique leçon de vie et d’urbanité qui ne pourra pas vous laisser indifférent car c’est en regardant par-delà l’horizon qu’on découvre les beautés du monde.

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69