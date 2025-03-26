DA UZI – LA CARRIERE St Herblain

DA UZI Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

YURGANG PRODUCTION ET ORCADE SPECTACLES PRESENTENT : DA UZIDa Uzi frappe fort avec son nouvel album Original Gangsta , le petit dernier d’une série d’opus marquant la scène urbaine et fraîchement disponible depuis Janvier 2025 .Un projet intense qui mêle récits de rue, flow tranchant et collaborations marquantes. Pour célébrer cette sortie, il part en tournée et commence par quatre dates exclusives à Rennes, Lille, Luxembourg et Nantes. Ce sera l’occasion de découvrir en live ses nouveaux morceaux, comme Michael Jordan ou West Coast , où son flow percutant et ses textes bruts prennent toute leur dimension. Da Uzi promet des performances puissantes et authentiques. Ne manquez pas ce rendez-vous pour plonger dans l’univers d’un artiste qui redéfinit les codes du rap français.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARRIERE 2 bis Rue du Souvenir Français 44800 St Herblain 44