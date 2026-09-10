Informations pratiques

Holiday Season Party 2026 CMI Rennes Rennes Mardi 15 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, inscription en ligne, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Célébrons les fêtes ensemble !

**Le mardi 15 décembre, de 17h30 à 21h00, mettez votre plus beau pull de fête ou habillez vous de paillettes et venez célébrer la fin d’année !**

Décembre signe la fin du semestre mais également la saison des fêtes de fin d’année ! Pour contrer le froid, l’ennui, ou la solitude, venez célébrer les fêtes de fin d’années avec d’autres étudiants, doctorants et chercheurs internationaux au CMI Rennes !

Le hall d’accueil de la Cité internationale sera paré de ses plus belles décorations pour vous accueillir.

_Programme à venir_

**Infos pratiques :**

* Places limitées

* Inscription en ligne gratuite

* _Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-15T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-15T21:00:00.000+01:00

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https://www.eventbrite.fr/e/billets-holiday-season-party-2026-1998896152200

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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