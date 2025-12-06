Holiday Season Party CMI Rennes Rennes Jeudi 18 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Venez célébrer les fêtes au CMI Rennes

_English below_

**Le jeudi 18 décembre, de 17h30 à 21h00, mettez votre plus beau pull de fête ou habillez vous de paillettes et venez célébrer les fêtes !**

Décembre signe la fin du semestre mais également la saison des fêtes de fin d’année ! Pour contrer le froid, l’ennui, ou la solitude, venez célébrer les fêtes de fin d’années avec d’autres étudiants, doctorants et chercheurs internationaux au CMI Rennes !

Le hall d’accueil de la Cité internationale s’est paré de ses plus belles décorations pour vous accueillir.

Au programme de la soirée :

* 17h30 – 18h30 : Ateliers et jeux de société

* 18h45 : Animations

* 20h00 : Décoration du sapin avec vos vœux pour la nouvelle année

* Toute la soirée : friandises et boissons chaudes

Infos pratiques :

* Places limitées

* Inscription en ligne gratuite

* **Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes**

————————————————-

**Come and join us on December 18, from 5:30pm to 9:00pm, for a fantastic Holiday Season Party at the CMI Rennes!**

Put on your finest festive jumper or dress up in sequins, and get ready to celebrate the most wonderful time of the year with (new) friends.

The team has planned an unforgettable evening filled with:

* 5:30 to 6:30PM : workshops and board games

* 6:45PM : activities

* 8:00PM :Decoration of the Xmas tree with your new-year wishes

* All night long (or at least until 9PM): Hot beverages and sweets

Practical info:

* Limited capacity

* Free online registration

* **Reserved for international students, PhD students and researchers from CMI Rennes member institutions**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T21:00:00.000+01:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-holiday-season-party-2025-1976127472466?aff=oddtdtcreator

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine