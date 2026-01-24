HOLISTIC FESTIVAL Montpellier

HOLISTIC FESTIVAL

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : 159 – 159 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Holistic Festival est une journée immersive dédiée à votre énergie, votre clarté mentale et votre bien-être profond.

Vous vivrez une véritable séance d’Activation de Kundalini, guidée par les fondatrices du Kundalini Institut®, pour libérer l’énergie, relâcher les tensions et reconnecter à votre vitalité.

Vous participerez également à une séance de Breathwork Infinity®, une expérience unique issue des neurosciences pour calmer le mental, apaiser le système nerveux et retrouver une énergie stable et régénérante.

La journée inclut des expériences guidées puissantes, conçues pour vous aider à lâcher le stress, ouvrir le corps, clarifier l’esprit et créer un véritable renouveau intérieur.

Aucune expérience requise vous serez guidé(e) par Sandy, Sandrine et leur équipe.

Programme complet en ligne .

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Holistic Festival is an immersive day dedicated to your energy, mental clarity and deep well-being.

You’ll experience a real Kundalini Activation session, guided by the founders of the Kundalini Institut®, to release energy, release tension and reconnect to your vitality.

