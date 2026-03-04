Hollie Cook en concert, L’Aéronef, Lille

Hollie Cook en concert Samedi 11 avril, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T20:00:00+02:00 – 2026-04-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00 – 2026-04-11T23:00:00+02:00

Hollie Cook parle d’amour, raconte des histoires magiques et mélancoliques, réconfortantes et déchirantes. Conçu entre Los Angeles, New York, Londres et l’Andalousie son cinquième album, Shy Girl recèle de quelques trésors reggae, du lovers rock à la ballade roots en passant par le dub. La collection de vinyles de son père (ndlr : le batteur des Sex Pistols, Paul Cook), les tournées avec The Slits, son admiration pour les figures féminines de la pop et son goût pour la culture sound system londonienne : tout cela fait de Hollie Cook la musicienne qu’elle est devenue.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Hollie Cook est la voix contemporaine du « lovers rock », mélange de rocksteady, d’orchestrations pop et de voix soul voluptueuses.

Fabrice Bourgelle