HOLLIE COOK LA YEGROS SISKA – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

HOLLIE COOK LA YEGROS SISKA Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Près de quinze ans après la sortie de son premier album éponyme chez Mr Bongo, la chanteuse reggae Hollie Cook revient sur le label avec Shy Girl, son cinquième album studio et le plus authentique à ce jour. Tissé de grooves serrés, de belles voix et de mélodies entraînantes, Shy Girl met en scène la chanteuse et compositrice Hollie Cook qui se délecte de son lovers rock contemporain, plus confiante et ouverte à la vulnérabilité que jamais.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17